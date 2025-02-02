AB, Yapay Zeka Sistemlerini Yasaklayan Kurallarını Uygulamaya Koydu

AB'nin yapay zeka kullanımına ilişkin aşamalı olarak sert kurallar getiren yasasının yasaklı uygulamalara dair hükümleri, bugün itibarıyla geçerli olmaya başladı.

Yeni düzenleme ile sosyal puanlama yapan, eğitim kurumlarında ve iş yerlerinde duyguları tespit eden, yüz tanıma yoluyla veri tabanı oluşturan, bireylerin suç işleme riskiyle ilgili profilleme yapan ve biyometrik verilerle ırk, siyasi görüş, din gibi kişisel verileri kategorize eden yapay zeka sistemlerinin kullanımı yasaklandı.

Ayrıca, insan davranışlarını manipüle eden, insanların zafiyetlerinden faydalanan ve bilinçaltı teknikler kullanan yapay zeka uygulamaları da yasak kapsamına alındı.

Kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı biyometrik tanıma sistemlerinin kullanımı, yalnızca kolluk kuvvetlerinin istisnai durumlarda erişimiyle sınırlı tutuldu.

Bugünden itibaren, yapay zeka geliştiren ve kullanan şirketler, sistemlerini risk düzeyine göre değerlendirip yasal gerekliliklere uymak zorunda kalacak.

AB yapay zeka yasası çerçevesinde, kurallara uymayan şirketlere yüksek para cezaları uygulanacak.

AB Yapay Zeka Yasası, 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Ancak, genel amaçlı yapay zeka modellerine yönelik kurallar ve yükümlülükler, 1 Ağustos 2025'te geçerli olacak.

Kaynak: AA