Siirt'te Kuraklık Krizi

Siirt'te yaşayan vatandaşları, bu kış mevsiminin kurak geçmesinden ötürü endişe kapladı. Özellikle çiftçiler, yağmur ve karın azlığı nedeniyle ürünlerinin zarar göreceği kaygısını yaşıyor.

KURAKLIK KRİZİ

Kış mevsiminin yağış anlamında verimsiz geçmesinin yaz aylarında büyük bir kuraklığa neden olabileceği düşünülüyor.

ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ

Yağış alınamamasından dolayı ekinlerinin büyüyemediğini belirten çiftçi İdris Tekin, buğdayın gelişemediğini belirtti.

Tekin, "Gübre vermemize rağmen yağış olmadığı için buğdayımız ve arpamız gelişmiyor. Kuraklık tüm bölgeyi vurmuş durumdadır" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA