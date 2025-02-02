Siirt'te Kuraklık Krizi

Siirt'te bu yıl kış mevsimi, kuru soğuklarla geçiyor. Yağmur ve kar yağışının önceki yıllara oranla ciddi şekilde azalma olması, bölge halkında kuraklık endişesine neden oldu.

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Siirt'te Kuraklık Krizi

Siirt'te yaşayan vatandaşları, bu kış mevsiminin kurak geçmesinden ötürü endişe kapladı. Özellikle çiftçiler, yağmur ve karın azlığı nedeniyle ürünlerinin zarar göreceği kaygısını yaşıyor.

Siirt'te Kuraklık Krizi - Resim : 1

KURAKLIK KRİZİ

Kış mevsiminin yağış anlamında verimsiz geçmesinin yaz aylarında büyük bir kuraklığa neden olabileceği düşünülüyor.

ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ

Yağış alınamamasından dolayı ekinlerinin büyüyemediğini belirten çiftçi İdris Tekin, buğdayın gelişemediğini belirtti.

Tekin, "Gübre vermemize rağmen yağış olmadığı için buğdayımız ve arpamız gelişmiyor. Kuraklık tüm bölgeyi vurmuş durumdadır" sözleriyle tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA

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