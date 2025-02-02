Kış Ayında Görülmemiş Kuraklık! Bir Damla Suya Muhtaç Kaldılar
Siirt'te bu sene yağış olmadan sadece kuru soğuk görülen kış aylarında ciddi kuraklık sinyalleri gelmeye başladı. Ekinlerinin yetişmediğini belirten çiftçiler, buğdayın gelişmediğini söyledi.
Siirt'te yaşayan vatandaşlar, bu kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı büyük bir endişe duyuyor. Özellikle çiftçiler, yağmur ve karın azlığı nedeniyle ürünlerinin zarar görebileceğinden endişeleniyor.
Kış mevsiminin kurak geçmesinin yaz aylarında büyük bir kuraklığa neden olabileceği düşünülüyor.
Yağış olmamasından dolayı ekinlerinin yetişmediğini belirten çiftçi İdris Tekin, buğdayın gelişmediğini belirtti.
Tekin, "Gübre vermemize rağmen yağış olmadığı için buğdayımız ve arpamız gelişmiyor. Kuraklık tüm bölgeyi vurmuş durumdadır" dedi.
Kaynak: İHA
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