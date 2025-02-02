Kış Ayında Görülmemiş Kuraklık! Bir Damla Suya Muhtaç Kaldılar

Siirt'te bu sene yağış olmadan sadece kuru soğuk görülen kış aylarında ciddi kuraklık sinyalleri gelmeye başladı. Ekinlerinin yetişmediğini belirten çiftçiler, buğdayın gelişmediğini söyledi.

Son Güncelleme:
Kış Ayında Görülmemiş Kuraklık! Bir Damla Suya Muhtaç Kaldılar

Siirt'te yaşayan vatandaşlar, bu kış mevsiminin kurak geçmesinden dolayı büyük bir endişe duyuyor. Özellikle çiftçiler, yağmur ve karın azlığı nedeniyle ürünlerinin zarar görebileceğinden endişeleniyor.

Kış mevsiminin kurak geçmesinin yaz aylarında büyük bir kuraklığa neden olabileceği düşünülüyor.

Kış Ayında Görülmemiş Kuraklık! Bir Damla Suya Muhtaç Kaldılar - Resim : 1

Yağış olmamasından dolayı ekinlerinin yetişmediğini belirten çiftçi İdris Tekin, buğdayın gelişmediğini belirtti.

Tekin, "Gübre vermemize rağmen yağış olmadığı için buğdayımız ve arpamız gelişmiyor. Kuraklık tüm bölgeyi vurmuş durumdadır" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
3 İlçeyi Saran Şap Hastalığı Sonrasında Elazığ Valiliği’nden Önemli Uyarı: Karantina Devam Ediyor Elazığ Valiliği’nden 3 İlçe Hayati Uyarı! Karantina Devam Ediyor
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Barış Manço, Vefatının 26. Yılında Mezarı Başında Anıldı Barış Manço, Vefatının 26. Yılında Mezarı Başında Anıldı
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti İlanı Verilir Verilmez Kapış Kapış Satılan Otomobiller Belli Oldu: Alanın Büyük Kâr Etti
ATM'den Para Çekerken Neye Uğradığını Şaşırdı! Tuşa Basarken Bir Anda Titremeye Başladı, Dikkat Sizin de Başınıza Gelebilir ATM'den Para Çekerken Bir Anda Titremeye Başladı
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat