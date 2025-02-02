3 İlçeyi Saran Şap Hastalığı Sonrasında Elazığ Valiliği’nden Önemli Uyarı: Karantina Devam Ediyor

Elazığ’ın 3 ilçesinde görülen şap hastalığına ilişkin valilik bir açıklama yaptı. Açıklamada "Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir” denildi.

3 İlçeyi Saran Şap Hastalığı Sonrasında Elazığ Valiliği’nden Önemli Uyarı: Karantina Devam Ediyor

Elazığ’ın 3 ilçesinde görülen şap hastalığı hayvan sahiplerini tedirgin ederken valilik yeni bir açıklama yaptı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulamasının devam ettiği belirtildi.

UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada şöyle denildi: İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir. Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır.

3 İlçeyi Saran Şap Hastalığı Sonrasında Elazığ Valiliği’nden Önemli Uyarı: Karantina Devam Ediyor - Resim : 1

'TÜKETİMDE SAKINCA YOK'

Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kaynak: DHA

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı
Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş Evde Orkide Beslemenin 4 Etkisi: Meğer Boşuna Pahalı Değilmiş
Yaz Meyvesi Kışın Ortasında Çiçek Açtı, 'Bu Ayda Olma Şansı Sıfır' Yaz Meyvesi Kışın Ortasında Çiçek Açtı
Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi Google’dan Büyük Temizlik: Play Store’da Hepsini Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Gıda Devinde Büyük Kriz! 7 Milyar Liralık Borçla Konkordato İlan Etti Gıda Devinde Büyük Kriz! Konkordato İlan Etti
SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak SSK, BağKur, Emekli Sandığı: Milyonlarca Emeklinin Hesabına Para Akacak
81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat 81 İldeki Tüm Emeklileri İlgilendiriyor! Geriye Dönük Ödeme Almak İçin Bu Detaya Dikkat
Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin Dolar Zengini İli Belli Oldu! Listenin İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız
İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak İnternette Yeni Dönem Başlıyor! Artık Ücretsiz ve Sınırsız Olacak