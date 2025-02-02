3 İlçeyi Saran Şap Hastalığı Sonrasında Elazığ Valiliği’nden Önemli Uyarı: Karantina Devam Ediyor

Elazığ’ın 3 ilçesinde görülen şap hastalığı hayvan sahiplerini tedirgin ederken valilik yeni bir açıklama yaptı. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulamasının devam ettiği belirtildi.

UYGULAMA DEVAM EDİYOR

Açıklamada şöyle denildi: İlimiz Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerinde 'O' tipi şap hastalığı tespit edilmiştir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde 10 kilometre yarı çapında karantina uygulaması devam etmektedir. Şap hastalığı, hayvanların doğum dönemine denk geldiğinden bazı işletmelerde yavru ölümleri yaşanmıştır.

'TÜKETİMDE SAKINCA YOK'

Üreticilerimizin, şüpheli bir vaka ile karşılaşmaları durumunda en kısa sürede il veya ilçe tarım müdürlüklerine bilgi vermeleri büyük önem taşımaktadır. Şap hastalığı nedeniyle hayvansal ürünlerin tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Kaynak: DHA