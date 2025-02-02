Yaz Meyvesi Kışın Ortasında Çiçek Açtı, 'Bu Ayda Olma Şansı Sıfır'

Hava sıcaklıklarını normal seyrettiği Samsun’da aldanan erik ağaçları kış günü çiçek açıp meyve verdi.

30 yıldır meyve budama işinde çalıştığını ve şubatta ilk defa çiçek açıp meyve veren erik ağacı ile karşılaştığını söyleyen Muhammet Özer, "Mevsimin normal şartlarda soğuk olması gerekirken bitkiler çiçek açıp meyve vermeye başladı. Bu ayda bu eriğin olma şansı sıfırdı" dedi.

İklimsel döngüden dolayı çiçek açıp meyve vermeye başladıklarını belirten Özer "Bu hafta içinde kar bekleniliyor. Maalesef bu erikler yaşayamayacaklar. Aşırı soğukta bu çiçek ve meyveler yanacaktır. Bu da meyve verimi ve ağaç gelişimini etkileyecek" dedi.

Kaynak: İHA