Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bazı adreslere operasyon düzenlendi. Ruhsatsız silah operasyonunda 22 şahıs gözaltına alındı.

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Aksu ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyondaki aramalarda 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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