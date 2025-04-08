819 Kişi 'İmamoğlu'ndan' Yargılanacak, 20 Ayrı Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde gerçekleşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili olarak 20 ayrı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturmalar sonucunda tespit edilip işlem yapılan 829 şahıstan 819'u hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde bugün itibarıyla kamu davalarının açılması işlemleri tamamlanmıştır. Hakkında dava açılanlardan 278'i halihazırda tutukludur. 10 şüpheli ise firari durumdadır" denildi

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819 Kişi 'İmamoğlu'ndan' Yargılanacak, 20 Ayrı Soruşturma Açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunu protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 819 kişi hakkında kamu davası açıldığı, 278 kişinin ise tutuklu olduğu bildirildi.

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Kaynak: ANKA

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