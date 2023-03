8 Mart'ta meydanlarda kadınların 'hükümet istifa' sloganları yankılandı: 'Yasta değil isyandayız!'

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye’nin birçok kentinde kadınlar bir araya geldi. İstanbul'dan Batman'a Eskişehir'den Van'a kadınlar dayanışma içinde yürürken siyasi iktidarın afeti yaratan ihmallerine öfkelerini haykırdı. "Hükümet istifa" sokaklarda en fazla yankılanan slogan oldu.

İstanbul'da 21. Feminist Gece Yürüyüşü yasaklanırken Beyoğlu'nun farklı noktalarında bir araya gelerek barikatların önünde haklarını talep eden kadınlara polis müdahale etti. Basın açıklaması sonrasında dağılmak isteyen eylemcilere polisin biber gazı ile müdahalesi ve darp uygulanmasının ardından en az 10 kadın gözaltına alındı.

Ankara Kadın Platformu ve Feminist Gece Yürüyüşü ekibinin ortak çağrısıyla kadınlar Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi. Yüzlerce kadın, depremde yaşamını yitirenleri ve afetin sorumlularına isyan eden dövizlerle alandaydı. “İsyanımız yasımızı aşıyor, kadın dayanışması yaşatıyor” gecenin sembolü olurken kadınların "Hükümet istifa" sloganları Ankara sokaklarında yankılandı.

Polislerin Yüksel Caddesi'nde kurduğu barikatlar kadınların ısrarı ile açıldı. Eylemciler Sakarya Caddesi'nde yürüdü. Kadınlar 6 Şubat'ta yaşanan afet nedeniyle öfkelerini haykırırken sorumluların hesap vermesini istedi. Polis engelini aşan kadınlar Yüksel Caddesi’nde ve Konur Sokak’ta yürüyüşlerini noktaladı. Eylemde Kızılay'ın çadır satması, iktidarın müteahhitlere desteği nedeniyle depremlerde çok sayıda yurttaşın yaşamını yitirdiği hatırlayarak AKP'ye tepki gösterildi.

Hatay Afet Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla Uğur Mumcu Bulvarı’nda saat 13.30’da bir araya gelen kadınlar burada basın açıklaması gerçekleştirerek Sevgi Parkı’na doğru yaşam zinciri kurdu. Kadınlar ve LGBTİ+’lar “Yaşamı yeniden kuracağız” diyerek yürüyüş yaptı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında “Depremin ilk gününden beri açlığa, yoksulluğa ve soğuğa terk ettiğiniz binlerce kadın olarak yaşadıklarımızın sorumlusunun kim olduğunu biliyoruz. Bizler bu yıkıntıların ardından mücadelemizden aldığımız güçle birbirimize söz verdik; bu şehri yeniden kuracağız!” denildi.

Kadın Savunma Ağı ve bileşenlerinin çağrısıyla Dursunlu Köyü, Aşağıokçular Mahallesi ve Yeşilpınar Mahallesi’nde de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında etkinlikler gerçekleştirdi.

Sinop'ta İtfaiye Meydanı’ndan toplanan kadınlar Uğur Mumcu Meydanı’na yürüdü. “Enkazı kadınlar kaldıracak”, “Mücadele büyüyor kadınlar yürüyor”, “Yasta değil isyandayız”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Susmuyoruz korkmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Erkek devlet şiddetine son” sloganların atıldığı eylem Uğur Mumcu da yapılan basın açıklaması sonrasında sona erdi.

Antalya Kışlahan’da toplanan Antalya Kadın Platformu, Attalos Meydanına yürüyüş yaptı. Burada yapılan basın açıklamasının ardından Mor Zakkum ödülleri verildi.

Hopalı ve Kemalpaşalı kadınlar Hopa Parkı’ndan yürüyüşe başlayarak yeniden Hopa Parkı’nda toplandı. Basın açıklaması gerçekleştirilen alanda depremde hayatını kaybedenler anısına mumlar yakıldı. Kadınların sloganı "Acımız büyük, isyanımız da; dayanışma ile yaşatacağız” oldu.

Sendika.org'un aktardığına göre; Van'da ve Batman'da alanlara çıkan kadınlar, “Jin, jiyan, azadî” (Kadın, yaşam, özgürlük) sloganlarıyla Semaver Kavşağı’nda bir araya gelerek yürüyüş yaptı.

Bursa'da "Yıktığınız hayatları kadın dayanışması ile yeniden kuracağız”" diyen kadınlar ve LGBTİ+’lar Fomara Meydanı’nda toplanarak Kant Meydanı’na yürüyüş yaptı. Çanakkale'de ise "Öfkeliyiz, yastayız. Patriyarkal kapitalist yıkıma karşı isyandayız" sloganları atıldı. Trabzon'da ise yürüyüş "Kurduğunuz düzen koca bir enkaz. Hesap soracak, yepyeni bir yaşamı birlikte kuracağız" sloganlarıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu öncülüğünde toplanan kadınlar ise Espark önünden Adalar Migros önü olarak belirlenen güzergahta yürüdü.

Mersin'de kadınlar “Yarattığınız yıkımın hesabını feministler soracak” yazılı pankart ile Kushimoto Sokağı’ndan Barış Meydanı’na “Hükümet istifa”, “Deprem değil bu bir katliam” sloganları eşliğinde yürüdü.

Kadınlar ve LGBTİ’ler tarafından her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü, İzmir’de 21’inci kez yapıldı. Eyleme katılanlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldiler.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin sonunda toplanan eylemciler, “Kader değil patriyarkal kapitalizm. Yaşasın feminist isyan!” yazılı pankartla cadde boyunca slogan atarak yürüdüler. Protestoda “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor”, “Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor”, “hükümet istifa” sloganları atıldı.

Yürüyüşün sonunda eylemciler, basın açıklaması yaptı. AKP Hükümetinin eleştirldiği açıklama şöyle:

“Artan enflasyon karşısında yoksulluk, barınma ve gıda krizi her geçen gün artıyor. Ekonomik kriz bizlerin hayatında katmerli bir yük oluyor. Kadınlar giderek yoksullaşıyor, genç kadın işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Artan yoksulluğu erkek şiddetiyle yönetmeye çalışan AKP İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmesiyle beraber bizleri şiddetle baş başa bıraktı. Sırtımıza yıkılan çocuk, yaşlı, hasta bakım yükü krizi içerisinde boğuşuyoruz. Erdoğan’ın kararı ile İstanbul Sözleşmesinden çekilirken nafaka hakkımız kısıtlandırılmaya çalışılıyor. Kaynamayan tencerelerin, dolmayan pazar arabalarının, alınamayan hijyen malzemesinin sorumlusu ilan edilip krizin içinde biriken öfkeyi bizlerin üzerine yönlendirmeye çalışıyor. Türkiye’de her 100 kadından 30’u istihdama katılıyor. Kadınlar aynı işi yapan erkeklerden yüzde 10 daha az kazanıyor. Pandemiyi fırsata çeviren patronlar kadınların evden çalışmasını müjde gibi sunup esnek güvensiz çalışmanın önünü açıyor. Erkeklerden, devletten, patronlardan alacaklıyız.”