Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı

Sinop'ta öğrenci servisi yol ayrımında karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada serviste bulunan yaralanan 9'u öğrenci 11 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Sinop'ta okul servisi ile otomobil çarpıştı: 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı

Sinop’ta öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 9’u öğrenci 11 kişi yaralandı.

B.Ö. idaresindeki 57 M 3019 plakalı öğrenci servisi, Boyabat-Durağan kara yolu Çarşak köyü yol ayrımında karşı yönden gelen E.D.’nin kullandığı 37 AAK 312 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.

Yaralanan servis sürücüsü ile otomobildeki S.E ‘nin yanı sıra servisteki öğrenciler E.A, R.A, Z.Y, N.A, A.K, Ş.E, E.E, S.E. ve I.M. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

 

Kaynak: AA

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