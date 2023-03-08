Erdoğan’ın 'inşaat sevdası' The Wall Street Journal’da

GERÇEK GÜNDEM - The Wall Street Journal gazetesinde, 6 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tüm uyarı ve eleştirilere rağmen deprem bölgesinde giriştiği inşaat çalışmalarını konu alan bir makale yayımlandı.

Gazientep’in Nurdağ ilçesinde TOKİ tarafından yapılmaya başlanan konut projelerinden bahseden makalede, Erdoğan’ın merkezi yönetiminin bu eleştirileri dikkate almadığını ve bölgeyi bir seçim faaliyetine çevirerek seçime kadar "Bakın enkaz kaldırmayı en kısa sürede tamamladık, şimdi bir an önce şehirleri kuracağız" mesajının verilmek istendiği belirtildi.

TOKİ VE YANDAŞ MÜTEAHHİTLERDEN BAHSEDİLDİ

Yazıda ayrıca, TOKİ tarafından uygulamaya koyulan projelerin bir an önce başlaması için kararname çıkaran Erdoğan’ın bu kararnamede "imar ve bayındırlık planlarının tamamlanmasını beklemeden yeni inşaatların başlayabileceği" ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un ve TOKİ mühendisi olan Süleyman Arslan’ın görüşlerine de yer verildi. "Yapılarımız iki deprem atlattı hala ayakta" diyen Arslan, artçı sarsıntılar olurken bile beton dökebilecek sistemlere sahip olduklarını söyledi.

Nurdağ’da, AKP ile bağlantısı olan CCK Müteahhitlik'ten de bahsedilen yazıda, hükümete yakın müteahhitlerin 1999 depremine uygun olarak yaptıklarını iddia ettikleri binaların yıkıldıklarını belirterek bu müteahhitlerin yeni TOKİ projelerinde yer alıp almayacağı da sorgulandı.

Kaynak: Gerçek Gündem