Yurttaş sokak röportajında isyan etti: "Kışı geçirmek için suç işlemeyi düşünüyorum"

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılması beklenen milletvekilleri genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Ekonomik krizin etkileri sürerken gerçekleşen depremleri afete dönüştüren siyasi ihmaller iktidara tepkileri artırdı.

Seçimlere kısa bir süre kala sokak röportajlarında fikri alınan vatandaşların yaşanan zorluklar ve krizler nedeniyle gösterdikleri tepkiler dikkat çekiyor. Yurttaşların ana gündemi geçim derdi olurken Ortaya Karışık Youtube isimli kanalın mikrofon uzattığı bir vatandaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sokak röportajında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan kişi, "İnanın ne düşünüyorum biliyor musunuz? Şu kışı geçirmek için küçük bir suç işlesem de hapse mi girsem... Orada sıcak sıcak yatsam diyorum. Tek başıma yaşıyorum. Yanımda bir oğlum var, okula gidiyor. Buna oy verenlerin elleri kırılsın diyorum. Tayyipzedeler ve Tayyipzadeler var. Benim korkum yok, atsınlar içeri; hiç olmazsa kışı yatar geçiririm sıcakta. "