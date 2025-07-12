71 Yaşındaki Kadının Karnından 9 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

Karın şişliği, yemek yiyememe, yoğun gaz gibi şikayetlerle hastaneye başvuran 71 yaşındaki kadın hastanın karnında 35 santim boyunda, 9 kilogram ağırlığındaki kitle tespit edildi. Yumuşak doku tümörü olduğu belirlenen kitle, yapılan başarılı operasyonla çıkarıldı.

71 Yaşındaki Kadının Karnından 9 Kiloluk Kitle Çıkarıldı
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Son bir yıldır karın şişliği, yoğun gaz, tuvalete çıkamama, idrar kaçırma, yemek yiyememe şikayetleri yaşayan ve bu süreçte yaklaşık 10 kilo kaybeden 71 yaşındaki hasta geçirdiği operasyonla sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen tetkiklerde, hastanın karın boşluğunu tamamen dolduran yaklaşık 35-40 santimetre büyüklüğünde kitle tespit edildi. Gerçekleştirilen operasyonda kitle başarılı bir şekilde çıkarıldı. Sorunsuz geçen ameliyatın ardından ilk gün idrar ve gaz problemi düzelen hasta, beslenmeye başlamasının ardından üçüncü gün sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

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Kaynak: İHA

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