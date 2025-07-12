AKP'nin Yeni Şarkısında 'Küresel Liderlik' Vurgusu

AKP'nin Kızılcahamam’da düzenlediği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda partinin yeni şarkısı da tanıtıldı. Şarkı sözlerinde AKP'nin siyasi mesajları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğine yönelik mesajlar dikkat çekti.

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AKP, Kızılcahamam’da 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı düzenlerken, toplantıda yeni şarkı da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıktığı anlarda çalışan şarkıya, salonda bulunanlar da alkışlarla eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmak üzere kürsüye çıkarken, AKP’nin yeni şarkısı dinletildi. Şarkının sözlerinde AKP’nin siyasi mesajları ve liderlik vurgusu dikkat çekti.

Şarkıda yer alan sözlerden bir kısmı ise şöyle:

“Alnımız ak, geleceğe bak
Uyku yok bize, haram yorulmak
Halk için Hakk’la, küresel yolda
İşte AK Parti, dimdik ayakta

Milletin gücüyle, sınırları aşan
Türkiye’nin lideri, işte AK Parti
Milyonlar nefer, dünya bizi bekler
O bir küresel lider, Recep Tayyip Erdoğan”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik MesajlarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Bir Sayfa' Çıkışı! Merakla Beklenen Konuşmada Kritik MesajlarGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
AKP Recep Tayyip Erdoğan
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