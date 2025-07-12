AKP'nin Yeni Şarkısında 'Küresel Liderlik' Vurgusu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AKP, Kızılcahamam’da 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nı düzenlerken, toplantıda yeni şarkı da tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kürsüye çıktığı anlarda çalışan şarkıya, salonda bulunanlar da alkışlarla eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmak üzere kürsüye çıkarken, AKP’nin yeni şarkısı dinletildi. Şarkının sözlerinde AKP’nin siyasi mesajları ve liderlik vurgusu dikkat çekti.

Şarkıda yer alan sözlerden bir kısmı ise şöyle:

“Alnımız ak, geleceğe bak

Uyku yok bize, haram yorulmak

Halk için Hakk’la, küresel yolda

İşte AK Parti, dimdik ayakta

Milletin gücüyle, sınırları aşan

Türkiye’nin lideri, işte AK Parti

Milyonlar nefer, dünya bizi bekler

O bir küresel lider, Recep Tayyip Erdoğan”

Kaynak: DHA