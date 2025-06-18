İstanbul'da Hastane Bahçesinde Kanlı Pusu! Hasta Kurşun Yağmuruna Tutuldu

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Dehşet veren olay, öğle saatlerinde Bakırköy'de özel bir hastanenin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, hastanede tedavi gören O.B. isimli kişi, bahçeye çıktığı esnada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

AĞIR YARALANDI

Olayda saldırıya uğrayan O.B. ağır yaralanırken şüpheli ya da şüpheliler ise kaçtı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili olduğu ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Ağır yaralanan O.B., hastanede tedavi altına alındı. Kaçan diğer şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor. Öte yandan bir kişinin gözaltına alındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA