İZBAN'da Katledilen Güvenlik Görevlisine Acı Veda

İzmir’de İZBAN’da sigara içen kişi ile yaşadığı tartışma sırasında kafasından ve göğsünden darbe alarak hayatını kaybeden 44 yaşındaki güvenlik görevlisi, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmir’de Cumaovası İZBAN Istasyonu'nda dün saat 18.00 sıralarında tren içinde sigara içen ve trenin kapılarını tutarak hareketini engelleyen Mehmet Dinçer isimli yolcu yapılan uyarılara aldırış etmedi. Trenden indirilen yolcu ile İZBAN'da görev yapan güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç arasında tartışma çıktı.

DARBE SONUCU DAMARI YIRTILMIŞ

44 yaşındaki güvenlik görevlisi tartışma sırasında kafasından ve göğsünden yaralandı, yere yığıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve anjiyo yapılan güvenlik görevlisinin göğsüne aldığı darbe sonucu damarının yırtıldığı ortaya çıktı. Güvenlik, hastanede hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Seydiha Alsaç'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Buca Yıkıkkemer Ulucamii'nde düzenlenen cenaze namazına ailesi, yakınları, sevenleri ve meslektaşları katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alsaç'ın cenazesi gözyaşlarıyla uğurlandı. Seydihan Alsaç'ın naaşı, defnedilmek üzere Buca Kaynaklar Yeni Mezarlık'a götürüldü.

Kaynak: İHA

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