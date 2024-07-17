70 Yaşındaki Adamı Dakikalarca Darp Etti! Önce Tokat Attı, Ardından Sopayla Saldırdı

İzmir'de yaşlı bir adam sokak ortasında dehşet dolu anlar yaşadı. Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi’nde K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.’nin önünü kesti. Elinde sopayla aracından inen S.D. yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra adama sopayla vurmaya başladı.

Aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.’nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.’yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA