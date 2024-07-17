Otomobiline Aldığı Arkadaşını Sırtından Bıçaklayıp Öldürdü

Zeytinburnu’nda 2 mahalle arkadaşı otomobilde kavga etti. Arkadaşların kavgasında kan aktı.

Otomobiline Aldığı Arkadaşını Sırtından Bıçaklayıp Öldürdü

Olay, 11 Temmuz Perşembe günü Telsiz Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet olan İsmail Şahin ile Hüseyin Kesat (42) sokakta bir araya geldi. İkili daha sonra Kesat’ın otomobiline binerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kesat otomobilinde bulunan bıçağı Şahin’in sırtına sapladı. Kanlar içerisinde otomobilden inerek yardım isteyen Şahin’i çevredeki bir kişi hastaneye götürürken Kesat ise olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonrasında şüpheli Kesat’ı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kesat tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BIÇAKLANAN KİŞİ YÜRÜYEREK DÜKKANIN ÖNÜNE GELDİ'

İsmail Şahin’i hastaneye götüren Gazi Özkan, “Köşede bıçaklama olmuştu. Bıçaklanan kişi de yürüyerek bizim dükkanın önüne kadar geldi. Ben de hastaneye götürdüm. Hastanede de vefat etmiş. Boşluğundan almış darbeyi ama bıçak büyük olduğu için kalbe kadar etki etmiş. Kavga sesi duymuştuk ama çıktığımızda kavga sona ermişti" dedi.

Kaynak: DHA

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