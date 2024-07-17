Akyurt Lavanta Bahçesi misafirlerini bekliyor

Ankara Esenboğa havalimanı yolu yakınındaki 48 dönümlük alanın 35 dönümünde 11 bin lavanta fidanıyla oluşturulan Lavanta Bahçesi, hem Çubuk hem de Esenboğa yolunu kullanan vatandaşların durak noktası haline geldi. Lavanta Bahçesi, sunduğu görsel şölenin yanında içerisinde barındırdığı çocuk parkı, halı saha ve basketbol sahası ile çocukların eğlenebildiği, yetişkinlerin ise dinlenebildiği bir alana dönüştü.

'AKYURT’UMUZA YENİ BİR YAŞAM ALANI OLDU'

Lavanta Bahçesiyle ilgili konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Lavanta bahçeleri güzel görüntüler sunarak insanların ilgisini çeken alanlar. Bunun yanında evlenen çiftlerinde düğün fotoğraflarını çekmek için tercih ettiği güzel mekanlar arasında. Bir başka özelliği de Ankara üzerinden Esenboğa Havalimanına inen uçaklardan baktığınız zaman mor renkli muhteşem lavanta çiçekleri görülebilecek. 4 yıl önce toprağa dikerek büyüttüğümüz lavantalar Akyurt’umuza yeni bir yaşam alanı oldu” dedi.

Lavanta bahçesine gitmek isteyenler, Esenboğa Havalimanı yolu Çubuk kavşağından Balıkhisar tabelasını takip ederek alana ulaşabilecekler.

Kaynak: İHA