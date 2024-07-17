Servisçilerin Park Tartışması Sopalı Kavgaya Dönüştü

Antalya’nın Serik ilçesinde personel taşıyan servis şoförlerin park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar emniyete götürüldü. İki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

Servisçilerin Park Tartışması Sopalı Kavgaya Dönüştü

Antalya’nın Serik ilçesinde personel taşıyan servis şoförlerin park yeri tartışması kavgaya dönüştü.

Olay, Serik ilçesine bağlı Kadriye turizm merkezinde dün gece saatlerinde yaşandı. Alışveriş merkezi çalışanlarını taşıyan iki servisçi arasında park yeri sebebiyle çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, araçtan inen bir grup otobüsün camlarını vurmaya başlayınca otobüs şoförü aracın kapılarını kapattı. Olay anı çalışanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay sonrası ihbar üzerine polis ekipleri sevk edilirken, kavgaya karışanlar emniyete götürüldü. Çalışanlar ise başka araçlarla evlerine bırakıldı. Olay sonrası her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA

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