Bu Kadarı Da Olmaz! Turistlerden Nar Suyu İçin 1200 Lira Almışlar

Antalya'da nar suyu satın alan bir turist kendisinden 1200 TL alınması üzerine durumu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polisler turistin parasının iade edilmesini ve nar suyunun gerçek ücretinin alınmasını sağladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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Antalya'da bir turist nar suyu satın aldı ve 1200 TL ödeme yaptı. Turist, kendisinden nar suyunun gerçek ücretinden daha fazla para alındığını fark edince durumu polise şikayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri esnafın turist kadına parasını iade etmesini istedi.

Ardından ise kadın nar suyunun gerçek ücretini ödeyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar sosyal medyada hem gündem oldu hem tepki çekti.

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