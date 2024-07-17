Tanker Evin Bahçesine Devrildi, Ev Sahipleri Korku Dolu Anlar Yaşadı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir tanker devrilerek tek katlı eve çarptı. Kazada yaralan olmazken, ev sahipleri deprem olduğunu zannettiklerini belirtti.

Son Güncelleme:
Tanker Evin Bahçesine Devrildi, Ev Sahipleri Korku Dolu Anlar Yaşadı

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünü yitirdiği tanker devrilerek tek katlı eve çarptı. Yaralananın olmadığı sabaha karşı meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi çift, bomba patladığını ya da deprem olduğunu sandıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde saat 04.30'da meydana gelen kazada kimyasal toz yüklü tanker, virajda sürücüsü Gökhan Karakoç'un kontrolünü yitirmesiyle yan yatıp, yol kenarındaki tek katlı eve çarptı. Tanker ve evin duvarında hasar meydana gelirken, sürücü ile evdeki Fevziye Güler ve eşi Rahmi Güler, kazayı yara almadan atlattı. Fevziye Güler, uyudukları sırada bomba patlar gibi ses duyduğunu belirterek, "Deprem mi oldu anlayamadım. Camlar, çerçeveler yerinden oynadı. Evin bahçesindeki ağaç tuttu onu" dedi.

Tanker Evin Bahçesine Devrildi, Ev Sahipleri Korku Dolu Anlar Yaşadı - Resim : 1

Gürültüye uyandığını belirten Rahmi Güler ise "Bomba mı patladı, deprem mi oldu anlamadık. Dışarıya çıktığımızda manzara buydu. Baktık ki araç devrilmiş, sürücüye yardım ettik. Hasar çok, manzara bu" diye konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Tekirdağ Saray
Son Güncelleme:
Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat Yeşil Fasulye, Bamya ve Ispanak Pişirirken Aşçıların Mutlaka Eklediği Baharat
NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz NOW TV'den Show TV'ye Transfer Oldu! Artık Orada Seyredebileceksiniz
Otomobiline Aldığı Arkadaşını Sırtından Bıçaklayıp Öldürdü Otomobiline Aldığı Arkadaşını Sırtından Bıçaklayıp Öldürdü
Servisçilerin Park Tartışması Sopalı Kavgaya Dönüştü Park Tartışması Sopalı Kavgaya Dönüştü
ÇOK OKUNANLAR
Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var? Mustafa Sarıgül Gerçek Gündem'e Konuştu Çirkin Kumpasta Kimlerin Parmağı Var?
Eski Bakandan Kulis: Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor? Emekli Maaşlarına Refah Zammı Mı Geliyor?
Ankara'da Silahlı Saldırı! Giriş-Çıkışlar Kapatıldı Mahalleye Giriş-Çıkışlar Kapatıldı
Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
Çok Konuşulacak Anket! İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu? İlk Üç Sıraya CHP'li İsimler Yerleşti, Erdoğan Kaçıncı Oldu?