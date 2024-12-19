600 Milyon TL'lik Evi Gündem Olmuştu: AKP'li Osman Gökçek'ten 'Parayı Getirene Satmaya Hazırım' Yanıtı
AKP'li vekil Osman Gökçek, CHP'li vekil Veli Ağbaba'nın kendisine yönelik "600 milyon liralık ev yaptırdığı" iddiasına bir gün sonra yanıt verdi. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Gökçek, "Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" dedi. Ayrıca Gökçek, arazinin izinsiz fotoğraflarını çekenler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 600 milyon liralık ev yaptırdığını ileri sürerek, evin fotoğraflarını göstermişti.
BİR GÜN SONRA YANIT VERDİ
Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iddialara bir gün sonra yanıt verdi. Gökçek, "Söz konusu olan mülk şahsıma aittir ve milletvekili seçildiğimde mal beyanımda belirttim. Yıllar önce aldığım arazinin üstüne Gölbaşı Belediyesi'nden ruhsatını aldığım konut inşaatı yapmaktayım. Yalan makinası Veli Ağababa evin 600 milyon TL değerinde olduğunu söylemiştir. Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" ifadelerinde bulundu.
Gökçek, arazisinin fotoğraflarını izinsiz çekerek paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını da belirtti.
Kaynak: ANKA