CHP'li Veli Ağbaba Gündeme Getirmişti... AKP'li Osman Gökçek'in 600 Milyon Liralık Evi İlk Kez Görüntülendi

CHP'li Veli Ağbaba, eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in AKP milletvekili oğlu Osman Gökçek'in 600 milyon lira değerinde evi olduğunu Meclis'e taşımış ve Osman Gökçek evin değerini yalanlamamıştı. Osman Gökçek'in tartışmalara neden olan evi ilk kez görüntülendi.

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’teki bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek ve AKP’li milletvekili oğlu Osman Gökçek'in 600 milyon TL değerinde evi olduğunu söylemişti. Gökçek ise Ağbaba'nın sözleri üzerine evi mal varlığında belirttiğini söylemiş ve evin 600 milyon liralık değerini ise yalanlamamıştı.

Ağbaba'nın fotoğraflarını gösterdiği Gölbaşı Reyhan Caddesi'ndeki inşaat halindeki ev, ilk kez görüntülendi. Evin toplam inşaat alanı 2 bin 401 metrekareden oluşuyor.

CHP'li Veli Ağbaba Gündeme Getirmişti... AKP'li Osman Gökçek'in 600 Milyon Liralık Evi İlk Kez Görüntülendi - Resim : 1

Evin parsel alanı 14 bin 347 metrekare, zemin katı ise bin 173 metrekare. İnşaatın etrafı yaklaşık 3 metrelik duvarlar ve dikenli teller ile korunurken, inşaat alanı güvenlik kameraları ile izleniyor.

CHP'li Veli Ağbaba Gündeme Getirmişti... AKP'li Osman Gökçek'in 600 Milyon Liralık Evi İlk Kez Görüntülendi - Resim : 2

AĞBABA NE DEMİŞTİ?

AKP’li Osman Gökçek’in malikanesine ilişkin dikkat çeken verilen paylaşan Ağbaba, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu evin arsası 4 bin metrekare olarak alınmış. Kim almış, Osman Gökçek almış. Kimden alınmış Korkutata ailesinden. Son büyümüş büyümüş 14 bin metrekare olmuş. Bu arsayı satan kim? Şaşırmayacaksınız, Beyaz TV’nin yönetim kurulu üyesi. Allah aşkına, şimdi AK Partililere söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir yoksulluğa, yanan çocuklara bakın, haksızca zenginleşenlere bakın, bir de Osman Gökçek’in malikanesine bakın. Bu malikaneyi dünyada 3 kişi yapar. Bir Kolombiya’daki uyuşturucu baronları, iki Arap şeyhleri, üç hırsızlar. Şimdi size soruyorum, Osman Gökçek kim?

Allah aşkına, Allah aşkına bakın, bir ev, bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu niye yapar ya? 160 metrekare salonu niye yapar? 110 metrekare eğlence odasını niye yapar ya? Niye yapar? Acaba babası onu dinozor parkına götürmediği için mi eğlence odası yapıyor? Bu evin değeri muhtemelen 600 milyon değerli arkadaşlar."

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CHP'li Ağbaba, Meclis'te Ateş Püskürmüştü... AKP'li Osman Gökçek'ten '600 Milyon Liralık Ev' YanıtıCHP'li Ağbaba, Meclis'te Ateş Püskürmüştü... AKP'li Osman Gökçek'ten '600 Milyon Liralık Ev' YanıtıGüncel

Kaynak: ANKA

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