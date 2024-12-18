Ahmet Özer'e Cevdet Yılmaz da Teşekkür Etmiş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olduğu süreçte, 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla Ahmet Özer'e imzalı olarak verdiği sertifikanın fotoğrafını paylaştı.

Çelik, paylaşımına, "Benim işim değil diyerek kaçmayın. Bir kez olsun, dürüstçe şahitliğinizi açıklayın. Prof. Dr. Ahmet Özer'i bizim kadar siz de tanıyorsunuz. Suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bu zulme ortak olmayın" notunu düştü.

Benim işim değil diyerek kaçmayın.



Bir kez olsun, dürüstçe şahitliğinizi açıklayın. Prof. Dr. Ahmet Özer'i bizim kadar siz de tanıyorsunuz. Suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bu zulme ortak olmayın. @_cevdetyilmaz pic.twitter.com/ewdoDD9wE2 — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) December 18, 2024

Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olarak imzasının olduğu sertifikada, "Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen '5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Ahmet Özer'e gönderdikleri teşekkür ve davet mektupları paylaşılmıştı.

Kaynak: ANKA