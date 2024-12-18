Ahmet Özer'e Cevdet Yılmaz da Teşekkür Etmiş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, tutuklanarak yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e teşekkür ettiği ortaya çıktı. Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olduğu zaman 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla Özer'e teşekkür belgesi verdiği ortaya çıktı.

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Ahmet Özer'e Cevdet Yılmaz da Teşekkür Etmiş

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olduğu süreçte, 2013 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından düzenlenen 5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımı dolayısıyla Ahmet Özer'e imzalı olarak verdiği sertifikanın fotoğrafını paylaştı.

Çelik, paylaşımına, "Benim işim değil diyerek kaçmayın. Bir kez olsun, dürüstçe şahitliğinizi açıklayın. Prof. Dr. Ahmet Özer'i bizim kadar siz de tanıyorsunuz. Suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Bu zulme ortak olmayın" notunu düştü.

Cevdet Yılmaz'ın Kalkınma Bakanı olarak imzasının olduğu sertifikada, "Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim-1 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen '5. İzmir İktisat Kongresi'ne katılımınız ve katkılarınız için teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

Ahmet Özer'e Cevdet Yılmaz da Teşekkür Etmiş - Resim : 1

Daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in Ahmet Özer'e gönderdikleri teşekkür ve davet mektupları paylaşılmıştı.

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Kaynak: ANKA

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Cevdet Yılmaz Esenyurt Kayyım Ahmet Özer
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