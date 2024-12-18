CHP'li Emir Meclis Gündemine Taşımıştı: 'Katliam Sanığı IŞİD'lilere Tahliye' İddiası Yalanlandı

Atatürk Havalimanı'nda 28 Haziran 2016'da IŞİD'in düzenlediği ve 45 kişinin katledildiği saldırının ardından 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen 6 terör örgütü IŞİD üyesinin 'fazla ceza tayin edilmesi' gerekçesiyle 12 Aralık Perşembe günü serbest bırakıldığı iddia edildi.

2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuyu dile getirerek şöyle konuştu:

“Sayın Başkan infial yaratacak bir haber ile sarsıldık. 2016’da 28 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda 45 vatandaşımızın vahşice katledildiği o saldırıda sonrasında suçlu olan IŞİD’li teröristlerin, Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin kararı ile bugün itibariyle tahliye edildiklerini öğrendik. Öncelikle bu karar doğru mudur? Eğer doğru ise bu tam bir hukuk skandalıdır. Hele hele söz konusu olan Yargıtay 3. Daire olunca, burada ifade etmek istemediğim, bizim de aklımıza pek çok soru geliyor. Bunun doğru olmaması gerekir. Eğer doğru ise bu süreç özellikle HTŞ ile yapılan görüşmeler ile ilişkisi var mıdır? Yargıtay 3.Dairesine talimat nereden gitmiştir? Burada soruyoruz ve acilen izahat bekliyoruz. Çünkü 45 vatandaşımız kameraların önünde IŞİD’li militanlarca katledildiler ve bu kişilerin şu ana kadar ki aldıkları 46 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırıldığı gibi yattıkları süre de cezadan salıyor ve tahliyelerine karar veriliyor. Dolayısıyla bu kabul edilemez. Bu El-Nusra’ya, El Kaide’ye, IŞİD’e bir müsamahadır. Acilen izahat bekliyoruz.”

CHP’li Emir'in konuşmasını 2025 yılı Merkezi Hükümet Bütçesi’nin maddelerinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda hükümet adına komisyonda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da takip etti. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, Emir'in konuşmasından önce Meclis'ten ayrıldığı öğrenildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI YALANLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." iddiasını yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DEAŞ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiğinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu haberlerin kamuoyunda "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir."

Kaynak: Haber Merkezi