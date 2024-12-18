MHP Lideri Bahçeli'ye Dikkat Çeken Ziyaret: SMO Komutanlarını Makamında Ağırladı

Suriye Milli Ordusu komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ikinci kez ziyarette bulundu. Görüşmenin ardından MHP'den açıklama geldi. Ziyarette, bölge ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ve komutanların Bahçeli'nin hayır duasını aldıkları belirtildi.

MHP Lideri Bahçeli'ye Dikkat Çeken Ziyaret: SMO Komutanlarını Makamında Ağırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'yi MHP Genel Merkezi'ndeki odasında kabul etti.

MHP Lideri Bahçeli'ye Dikkat Çeken Ziyaret: SMO Komutanlarını Makamında Ağırladı - Resim : 1

MHP sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi, Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci'nin ikinci kez ziyaret ettiği bildirildi.

MHP Lideri Bahçeli'ye Dikkat Çeken Ziyaret: SMO Komutanlarını Makamında Ağırladı - Resim : 2

BAHÇELİ'NİN HAYIR DUASINI ALDILAR

Ziyarette, bölge ile ilgili fikir alışverişinde bulunulduğu ve gelen ekiplerin Genel Başkan Bahçeli'nin hayır duasını aldıkları belirtildi.

Kaynak: İHA

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