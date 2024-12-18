AKP İl Binasına Molotoflu Saldırıda Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı, O Anları Kameraya Almışlar

AKP Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteylli saldırıda gözaltına alınan 18 yaşlarındaki M.B. ve O.Y. tutuklanırken 17 yaşındaki Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin saldırıyı gerçekleştirdikleri anı cep telefonu kamerası ile kaydettikleri ortaya çıktı.

AKP İl Binasına Molotoflu Saldırıda Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı, O Anları Kameraya Almışlar

Iğdır Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AKP İl Başkanlığı’nın bulunduğu binaya 14 Aralık’ta akşam saatlerinde saldırı gerçekleştirildi. İddiaya göre, parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler, içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya atarken, diğerleri ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

AKP İl Binasına Molotoflu Saldırıda Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı, O Anları Kameraya Almışlar - Resim : 1

CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDETMİŞLER

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanıp, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Iğdır Valiliği ise konuya ilişkin açıklama yaptı.

AKP İl Binasına Molotoflu Saldırıda Yeni Gelişme: 2 Kişi Tutuklandı, O Anları Kameraya Almışlar - Resim : 2Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“14 Aralık 2024 Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında; AK Parti Iğdır İl Başkanlığı’na yanıcı madde atılmak suretiyle gerçekleştirilen kundaklama olayı ile ilgili olarak yapılan geniş çaplı çalışmalar neticesinde olayın şüphelileri M.B., O.Y., Ö.K. kısa süre içerisinde yakalanarak gerekli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yapılan kapsamlı araştırmalar neticesinde şahısların olayı gerçekleştirdiği anı telefon ile kayıt altına aldıkları ve bizzat gerçekleştirdikleri tespit edilmiş olup 18 Aralık 2024 Çarşamba günü şüpheli şahıslardan Ö.K. hakkında sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş; M.B. ve O.Y. tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir” denildi.

AKP Iğdır İl Başkanlığı'na Molotofkokteyli Saldırı: 3 Kişiden 2'si YakalandıAKP Iğdır İl Başkanlığı'na Molotofkokteyli Saldırı: 3 Kişiden 2'si YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

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