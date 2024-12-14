AKP Iğdır İl Başkanlığı'na Molotofkokteyli Saldırı: 3 Kişiden 2'si Yakalandı

Iğdır Bağlar Mahallesi'nde Emir Ensar Apartmanı'ndaki AK Parti İl Başkanlığı binasına saat 19.00 sıralarında saldırı düzenlendi. Parti binasının önüne gelen kar maskeli şüpheliler içeri girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu gören şüphelilerden biri molotofları yakıp binaya attı. Diğer 2 kişi ise etrafı gözetledi. Şüpheliler olay sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Polisin yaptığı incelemede molotoflardan birinin patlamadığı, diğerinin ise kapıda hasara yol açtığı belirlendi. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları incelemeye alındı. Parti binasına molotoflu saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

2 KİŞİ YAKALANDI

Saldırı sonrası parti binasına giden Iğdır Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, olay yerinde incelemelerde bulundu. Turgay, saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiğini 2 kişinin yakalandığı bilgisini verdi. Turgay, AK Parti İl Başkanı Ayaz’a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, yaptığı açıklamada, "Her geçen gün güç kaybeden örgüt bu tür saldırılarla insanları korkutmaya, yıldırmaya çalışıyor. Şunu bilmeliler ki biz her zaman dimdik ayaktayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da yılmadan, yorulmadan, korkmadan bu yolu yürüyeceğiz" dedi.

Daha önce de benzer bir saldırı olduğunu söyleyen Ayaz, "Bu ikinci oldu, 1 ay önce satırlı saldırı vardı, bugün de böyle. Emniyet güçlerimiz gereğini yapıyor. Biz kınıyoruz, lanetliyoruz. Durmadan yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de, sosyal medya paylaşımında şu tepkide bulundu:

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Iğdır İl Başkanlığına düzenlenen saldırıya tepki gösterdi. Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimizin Iğdır İl Başkanlığına yönelik menfur saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Saldırının tüm detaylarının aydınlatılması için sürecin yakından takipçisiyiz" dedi.

"Bugün akşam saatlerinde, AK Parti Iğdır İl Başkanlığı Binasına gerekleştirilen molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Birkaç ay içindeki bu ikinci saldırı ile, Iğdır’ın gelişmesi için tüm engellemelere rağmen canla başla çalışan teşkilat mensuplarımızı ve bizleri sindireceğini ve Iğdır’a hizmet etmekten geri koyacaklarını zanneden zihniyete, sağduyulu Iğdırlı hemşehrilerimiz fırsat vermeyecektir. Demokrasiye ve Iğdır’ın geleceğine yönelik düzenlenen bu menfur saldırıyı düzenleyenlerin bir an önce yakalanması için güvenlik güçlerimizin çalışması devam etmekte olup, en kısa sürede tüm detaylarıyla kamuoyuna duyurulacak olan saldırıyı düzenleyenler ve azmettiricilerini bir kez daha kınıyorum. İl Başkanımız Sayın Ali Kemal Ayaz nezdinde tüm teşkilat mensuplarımıza ve Iğdırlı hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

'SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ'

AKP Iğdır İl Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamda ise, "AK Parti İl Başkanlığımıza yönelik alçakça molotoflu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırı, demokrasimize ve millet iradesine yapılmıştır. Iğdır’a hizmet etmekten geri koyacaklarını zanneden zihniyete, sağduyulu Iğdırlı hemşehrilerimiz fırsat vermeyecektir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA-ANKA