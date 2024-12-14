MHP'li İsimden Asgari Ücret ve Emekli Maaşı Önerisi: Açlık Sınırını İşaret Etti

TBMM Genel Kurulunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri görüşmelerinde MHP milletvekilleri kürsüye çıkarak konuşma yaptı. MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, kürsüde yaptığı konuşmasında asgari ücret ve emekli aylıkları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

MHP’li Zırhlıoğlu, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları gözden geçirilerek emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN AÇLIK SINIRI KISTASI

Asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini söyleyen Zırhlıoğlu, asgari ücret konusunda, işçinin, memurun, emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğinin altını çizdi. Zırhlıoğlu, "MHP olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bunun altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesini öneriyoruz" dedi.

AÇLIK SINIRI NE KADAR?

Türk-İş, Kasım ayı açlık sınırını 20 bin 562 TL olarak açıklamıştı.