Bursa Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıda Yaralan Jandarmadan Acı Haber

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda çıkan silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 jandarma ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan 2 jandarmadan 1'inden acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz..." diyerek acı haberi duyurdu.

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Bursa Adliyesi'ndeki Silahlı Saldırıda Yaralan Jandarmadan Acı Haber

Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda çıkan silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybederken, 2 jandarma ise ağır yaralanmıştı. Ağır yaralanan 2 jandarmadan ise 1'inden ise acı haber geldi.

Bakan Yerlikaya şehit haberini şöyle duyurdu;

Milletimizin başı sağ olsun Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz... Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun.

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Kaynak: Haber Merkezi

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