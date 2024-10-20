53 Gün Sonra Anlaşma Sağlandı: Fernas Madencilik ile İşçilerden Ortak Açıklama

Manisa’nın Soma ilçesinde AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te sendikaya üye oldukları işten çıkartılan işçilerin başlattıkları eylenin 53. gününde madencilerden oluşan heyet ile işveren tarafı arasında başlayan görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Eylemlerine Ankara'da devam ederken müzakere yolunun açılması üzerine Soma'ya dönen madencilerin temsilcileri şirket yetkileriyle görümek üzere madene ocağına gelen işçiler, işveren tarafı ile iki görüşme gerçekleştirdi. Madencilerin talepleri büyük oranda kabul edildiği görüşmelerin ikincisinde anlaşma sağlandı.

Yapılan anlaşmaya göre; madencilerin maaşlarında ocak ayı itibarıyla iyileştirilme yapılması ve işten çıkartılan işçilerin istemeleri halinde hak kaybı olmadan işe geri dönebilmeleri, işe geri dönmek istemeyen işçilerinse tazminatlarının ödenmesi konularında uzlaşma sağlandı.

Anlaşma sonrası ise Fernas işçileri ve işveren tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir süredir kamuoyunun gündeminde olan Fernas Maden İşçileri konusunda; eski çalışan, hâlâ çalışmaya devam eden ve eyleme katılıp geri dönen işçi temsilciler ve işveren kendi iradeleriyle ortak çözüm önerileri hakkında yaklaşık 8 saat süren iki ayrı görüşme gerçekleştirmiştir.

Görüşme sonucunda, taraflar arasındaki temel problemlerin iletişim olduğu ve her iki tarafın da iletişim kanallarını bundan sonra açık tutması gerektiği; asgari ücrette ara dönemde zam yapılmaması sebebiyle Soma Havzası ile işletme arasında oluşan farkın, Fernas’ın ortak olduğu diğer işletmenin hazırlık ve üretim aşamaları baz alınarak Ocak 2025 itibarıyla artış yapılması ve yapılacak artışın, işçilerin kıdem ve mesleki tecrübelerinin yine ortak işletme göz önünde alınarak oluşturulacak organizasyon şeması ile yapılacağı; banka ile görüşülerek ortak işletme ile eş koşullarda maaş protokolü yapılması ve alınacak promosyonların işçilere ödeneği; mutabakata varılan ve işe dönmek isteyen işçilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 21.10.2024 itibarıyla işbaşı yapabileceği, ayrılmak isteyen işçilere ise kıdem, ihbar tazminatları ve varsa yıllık izin alacakları ödenerek ayrılma imkanının sağlanacağı ve karşılıklı açılmış davalardan feragat edileceği konusunda hem işçi hem de işveren mutabakata varmıştır.

Bu görüşmeler ile karşılıklı güven tazelenmiş, işçi ve işveren, geçmişi geçmişte bırakarak birlikte yeni bir sayfa açmıştır. Gelinen noktada kazanan işçi ve işverendir.

Birlikte, iletişim kapını açık tutarak hem üretip hem ülkenin kalkınmasını sağlayacak şekilde Soma Havzasındaki en iyi işletme modelini kuracağımıza inancımız tamdır.”

Kaynak: ANKA