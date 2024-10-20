Valizinde 11 Kilogram Esrar Yakalandı, Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir şahsın valizinde 11 kilogram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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Valizinde 11 Kilogram Esrar Yakalandı, Tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ç'nin ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan M.Ç'nin kullandığı otomobil, D-300 kara yolu üzerinde durduruldu.

Gözaltına alınan şüphelinin valizinde 11 kilogram esrar bulundu.

Adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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