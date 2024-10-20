Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı İznik Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen bir motosiklet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Mehmet S. ve Umut A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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