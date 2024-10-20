İstanbul'da Uyuşturucu Ticareti Yapılan Eve Operasyon
Maltepe'de uyuşturucu ticareti yapılan adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen Girne Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi.
Operasyonda, H.K. yakalanırken, adresteki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 135 bin 300 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA
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