53 Bin 725 Cana Karşılık Yapsatçılara Ödül Gibi Ceza: Bir Dava Hariç...

Başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere 11 şehirde büyük yıkıma neden Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerde, resmi rakamlarla göre 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışları devam ediyor.

SADECE BİR DAVA ‘OLASI KAST’TAN AÇILDI

ANKA haber ajansı aradan geçen 2 yıllık süreç boyunca kararı açıklanan dava süreçlerini derledi. Depremde yakınlarını kaybedenler, sanıkların ‘Olası kast’ suçlamasıyla yargılanmasını isterken, şu ana kadar sadece Adana Alpargün Apartmanı’nın yapsatçısı olan Hasan Alpargün’e “Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.

Diğer deprem davalarında yapsatçılar, 8 yıl ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı. Birçok davada sanıklara “İyi hal indirimi” uygulandı ve bazı sanıklara da beraat verildi.

Gaziantep’te 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nda kolonu kesmekten yargılanan mağaza sahibi 3 sanığa, ‘Delil yetersizliği’ gerekçesiyle beraat verildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları karara, “Adaleti paralarıyla satın aldılar” diyerek isyan etti.

İşte karara bağlanan o davalar:

134 CANIN KARŞILIĞI 21 YIL 9 AY

Gaziantep’te altı bloklu Ayşe-Mehmet Polat Sitesi’nin dört bloğunun yıkılması sonucu 134 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında, yapsatçı ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay’a ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 21 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Aynı suçtan yargılanan mimari proje müellifi Altan Bayhan da 12 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme, iki sanığa da ‘İyi hal indirimi’ uygulamadı.

BELEDİYE BAŞKANINA HAPİS VE TAHLİYE

Osmaniye’de Bilge Sitesi’nin yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında binanın inşa edildiği dönemde İmar Müdürlüğünde görev yapan eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, o dönem İmar Müdürlüğü’nde görevli Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç’a, ‘Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 yıl hapis cezası alan Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç’un tahliye edilmesine hükmederken, Kadir Kara’nın sosyal medya hesabında, tahliye kararını veren mahkeme başkanıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Aynı davada, yapsatçılar Mustafa İpek ve Faruk Pilge’ye ise ‘Basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 8 yıl hapis cezası verildi ve iki sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aileler kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

100 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 17 YIL 6 AY HAPİS

Diyarbakır’da Hisami Apartmanı’nın yıkılması sonucu 100 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında, yapsatçılar Mehmet Ali Korkut ve Mehmet Meşe ile arsa sahipleri Nurettin Özcan ve Ahmet Özcan, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Meşe’nin ise sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

‘OLASI KAST’TAN AÇILAN TEK DAVADA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Adana’da Hasan Alpargün Apartmanı’nın yıkılması sonucu 96 kişi hayatını kaybetti. Binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, 6 Şubat 2023’te KKTC’ye kaçarken, Aplargün buradak yakalanarak Adana’ya getirildi. Alpargün, gözaltına alındığı sırada gazetecilerin “Yaptığınız binanın çökmesiyle 96 kişi öldü, ne diyeceksiniz” sorusuna, “Mukadderat” şeklinde cevap verdi. Alpargün, 13 Şubat 2023’te tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün hakkında, “Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezasına hükmedildi. Bu, deprem davalarında şu ana dek verilen en yüksek ceza oldu.

96 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 17 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı’nın yıkılması sonucu 96 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında yapsatçı Ahmet Kara’ya, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

89 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 17 YIL 6 AY HAPİS

Diyarbakır’da dört bloklu Galeria Sitesi’nin bir bloğunun yıkılması sonucu 89 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Mart 2024’te görülen karar duruşmasında yapsatçılar Sedat Eser, Mehmet Şirin Yiğit, Şeyhmus Yiğit ile fenni mesul inşaat mühendisi Tevfik Demir’e, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi. Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nde rahatsızlanarak Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yapsatçı Sedat Eser, 15 Ağustos 2024’te hayatını kaybetti.

ADIYAMAN’DAN KIBRIS’A UZANAN DRAM

Adıyaman’da Grand İsias Otel’in yıkılması sonucu KKTC’li öğrencilerin ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişi yaşamını yitirdi. KKTC’li öğrencilerin aileleri, 17 Nisan 2024’te Ankara’ya gelerek dava sürecinden ‘Emsal karar’ çıkması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü. Görüşme sonrası ANKA Haber Ajansı’na özel açıklamada bulunan aileler, “İsias, Türkiye’de emsal bir dava olacak. Bir emsal karar çıkacak ve çocuklarımızı kaybetmemizin bedelini katiller ödeyecek” dedi. Bu süreçte aileler, KKTC’de İsias Otel davasındaki sanıkların ‘olası kasttan’ ceza alması gerektiğini belirterek ”Adalete ışık tut” yürüyüşleri gerçekleştirdi.

KKTC BAŞBAKANINDAN İSTİNAF ÇIKIŞI

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında İsias Otel'de yakınlarını kaybedenler, “Olası kast cezasını verin ki başkalarının çocukları ölmesin” dedi. Mahkeme heyeti, otelin sahibi Ahmet Bozkurt’a ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi. Heyet, aynı suçtan mimar Erdem Yıldız’a 18 yıl 5 ay 7 gün, Mehmet Fatih Bozkurt’a 17 yıl 4 ay 28 gün, fenni mesul Hasan Aslan’a 16 yıl 4 ay 20 gün, fenni mesul Halil Bağcı’ya 7 yıl 16 ay, inşaat mühendisi Mehmet Göncüoğlu’na ise 7 yıl 16 ay ceza verdi. Heyet sanıklara “iyi hal indirimi” de uyguladı. Öte yandan sanıklardan Bilge Açık, Efe Bozkurt, Seda Zeren, Şule Özbek ve Ulviye Bozkurt hakkında beraat kararı verildi. Duruşmanın ardından açıklama yapan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İsias Otel davasında verilen kararı istinafa taşıyacaklarını ifade etti.

69 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 14 YIL 5 AY HAPİS

Kahramanmaraş’ta Güneşli Kocabaş Sitesi 7. bloğun yıkılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Ekim 2024’te görülen karar duruşmasında binayı yapan şirketin ortaklarından Ökkeş Say, Ökkeş Kır, statik proje müellifi Ali Taş’a, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün, şantiye şefleri Abdullah Üren ve Kerim Sönmez, statik proje ve uygulama denetçisi Abdulkadir Tatar, yapı denetim firması yetkilisi Mücahit Kar ve yapı denetim firmasında denetçilik yapan Tebernuş Özyurt’a ise ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi. Binayı yapan şirketin ortaklarından Ahmet Say ise beraat etti.

60 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 16 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Diyarbakır’da Yoldaş Apartmanı’nın yıkılması sonucu 60 kişi hayatını kaybetti 9 kişi ise yaralandı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Eylül 2024’te görülen karar duruşmasında Sadullah Yoldaş, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma” suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

51 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 16 YIL 8 AY HAPİS VE 3 SANIĞA BERAAT

Gaziantep’te 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili dava Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Temmuz 2024’te karara bağlandı. Sanıklar, apartmanın altındaki mobilya mağazası sahipleri Faik Öğüt, Eyüp Öğüt, Nejdet Alpay ‘delil yetersizliği’ nedeniyle beraat ederken, sanık fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan’a’ Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanık Yurtyapan’a verilen cezada ‘indirim’ uygulayarak 16 yıl 8 aya düşürüldü.

Heyet, firari sanık yapsatçılar Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever’in dosyasının ayrılmasına hükmetti. Furkan Apartmanı’nda yakınlarını kaybedenler karara, “Adaleti parayla satın aldılar”, “Canlarımızı kaç paraya satın aldınız?”, “Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz” sözleriyle tepki gösterdi. Mağdur aileler, 3 sanığa verilen beraat kararını İstinafa götürdü.

49 CANIN BEDELİ 12 YIL 2 AY HAPİS

Kahramanmaraş’ta Melike Hanım Apartmanı’nın yıkılması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Ocak 2025’te görülen karar duruşmasında apartmanın statik proje müellifi ve fenni mesulü Sıtkı Okumuş’a, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verildi, arsa sahibi Adnan Bektaşoğlu hakkında ise beraat kararı verildi.

48 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 13 YIL 4 AY HAPİS

Kahramanmaraş’ta 48 kişiye mezar olan Serdarbey Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili davada da Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10 Ekim 2024’te karar çıktı. Yapsatçı Ali Serdar Kazancı, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

38 HAYATIN KARŞILIĞI 16 YIL 3 AY

Gaziantep’te Emek Apartmanı’nın yıkılması sonucu 38 kişi yaşamını yitirdi. İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Aralık 2024’te görülen karar duruşmasında dönemin AK Partili Nurdağı Belediye Başkanı da olan yapsatçı Ökkeş Kavak’ın dahil olduğu 5 sanığa ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Diğer iki sanığa da aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

38 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 13 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Diyarbakır’da 38 kişinin öldüğü, 37 kişinin yaralandığı Dündar Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin dava Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 20 Mayıs 2024’te görülen karar duruşmasında yapsatçılar İlhami Dündar ve Sercan Erbey hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4’er ay hapis cezasına karar verildi. Sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya’nın ise beraat aldı.

34 KİŞİNİN ÖLÜMÜNDE İNDİRİMLİ CEZA

Şanlıurfa’da Osman Ağan Apartmanı’nın yıkılması sonucu 34 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Şanlıurfa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Şubat 2024’te görülen karar duruşmasında yapsatçı Müslüm Demir’e, ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan verilen 21 yıl 9 ay hapis cezası ‘indirim’ uygulanarak 18 yıl 1 ay 15 güne çevrildi.

19 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 10 YIL HAPİS CEZASI

Kahramanmaraş’ta 19 kişinin hayatına mal olan Damla Apartmanı’nın yıkılmasına ilişkin Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise 28 Haziran 2024’te karar çıktı. Fenni mesul Yusuf D’nin “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün, statik proje müellifi Güngör Ç’nin de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

14 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE 9 YIL 5 AY HAPİS

Kahramanmaraş’ta 14 kişinin hayatını kaybettiği Arıkan Otel’in yıkılması sonucu açılan davada, Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 13 Aralık 2025’te karar verildi. Yapı sahibi Adnan Arıkan, ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 9 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Statik proje müellifi Osman Polat Yalçın’a da aynı suçtan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. Heyet, mimari proje müellifi Ahmet Şekkeli’nin ise cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmedildi.

Kaynak: ANKA