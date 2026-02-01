50 İl İçin Hava Alarmı: Fırtına ve Sağanak Geliyor

Meteoroloji, okulların açılacağı pazartesi günü için 50’den fazla ilde fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Son Güncelleme:
50 İl İçin Hava Alarmı: Fırtına ve Sağanak Geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı ve turuncu kodlu uyarıları kapsamında, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli yağış, fırtına ve kar bekleniyor. Okulların açılacağı gün için yapılan uyarılarda, yurttaşların olası olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi. Uyarı yapılan iller şöyle:

Kuvvetli yağış ve fırtına: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne’nin güneyi, Bursa ve Balıkesir’in kuzeyi.

Kar ve karla karışık yağmur: Edirne, Tekirdağ, Kırklareli.

Sel ve su baskını riski bulunan iller: Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Batman’ın kuzeyi, Van’ın güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğusu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji
