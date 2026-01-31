Meteoroloji Uyardı, Hafta Sonu Planı Olanlar Dikkat: 18 İl İçin Sarı Alarm! Çok Kuvvetli Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son tahminlere göre, hafta sonu itibarıyla Türkiye’nin büyük bölümü yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Ülke genelinde sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte İç ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kar yağışı geçişleri görülecek.

Meteoroloji, kuvvetli yağış ve fırtına riski nedeniyle 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

YAĞIŞLAR YER YER KUVVETLENECEK

Yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. İç Ege’nin yüksekleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya’nın doğusu ile Hatay çevrelerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN HAFTA SONU UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin önümüzdeki üç gün boyunca etkili olacağını söyledi.

Çelik, özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli yağışların öne çıkacağını belirterek, yağışların Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde de etkili olacağını ifade etti. Yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olacağını, Doğu Anadolu’da kar, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceğini dile getirdi.

SICAKLIKLAR BİRAZ DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini aktaran Çelik, pazar gününden itibaren Marmara’dan başlayarak kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklıkların birkaç derece azalacağını, buna rağmen mevsim normallerinin üzerinde kalacağını söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

Ankara ve İstanbul’da hafta sonu aralıklarla yağmur bekleniyor. Başkentte sıcaklıkların 10–12 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da ise sıcaklıkların cumartesi günü 10 derece civarında, pazar günü kuvvetli poyrazla birlikte 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

İzmir’de hafta sonu boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Yağışlarla birlikte yerel dolu ve kıyı kesimlerde hortum riski bulunuyor.

18 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye.

RÜZGAR, BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde 40–60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi devam ediyor.

Meteoroloji, kuvvetli yağış, rüzgar ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi