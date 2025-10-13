44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor! MTV Ekranlara Veda Ediyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönemin rekorlar kıran ve 44 yıldır yayın hayatını sürdüren efsane müzik kanalı MTV, ekranlara veda ediyor.

44 YILLIK DEVİR RESMEN KAPANIYOR

Ana şirket Paramount Global, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla beş farklı MTV kanalının yayın hayatına son verileceğini duyurdu. Kapatılması planlanan kanallar arasında MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live yer alıyor.

44 yıllık devir sona eriyor

MTV EKRANLARA VEDA EDİYOR

Paramount Global, bu süreci ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da başlatacak, ardından Fransa, Almanya, Polonya, Brezilya ve Avustralya gibi diğer küresel pazarlara yaymaya hazırlanıyor. Bu radikal kararın, şirketin Skydance Media ile birleşmesinin ardından uygulamaya koyduğu kapsamlı maliyet düşürme stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Ancak sektör analistleri, kararın asıl nedenini, izleyicilerin müziği artık büyük oranda Spotify, YouTube gibi dijital akış platformları üzerinden tüketmesine bağlıyor.

Paramount Global, markanın tamamen ortadan kalkmayacağını, varlığını dijital platformlarda ve VMAs ile EMAs gibi popüler ödül organizasyonları aracılığıyla sürdüreceğini açıkladı.

