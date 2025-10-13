44 Yıllık Devir Resmen Kapanıyor! MTV Ekranlara Veda Ediyor

Dünya televizyon tarihinde 44 yıllık devrin sonuna geliniyor. Paramount Global, 31 Aralık 2025 itibarıyla MTV’nin beş kanalının yayın hayatına son vereceğini duyurdu. Şirketin bu kararı almada en büyük neden ise maliyet düşürme stratejisi ve izleyicinin müziğe olan erişimini dijital platformlara kaydırması olduğu ifade edildi.

Bir dönemin rekorlar kıran ve 44 yıldır yayın hayatını sürdüren efsane müzik kanalı MTV, ekranlara veda ediyor.

Ana şirket Paramount Global, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla beş farklı MTV kanalının yayın hayatına son verileceğini duyurdu. Kapatılması planlanan kanallar arasında MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV ve MTV Live yer alıyor.

Paramount Global, bu süreci ilk olarak İngiltere ve İrlanda’da başlatacak, ardından Fransa, Almanya, Polonya, Brezilya ve Avustralya gibi diğer küresel pazarlara yaymaya hazırlanıyor. Bu radikal kararın, şirketin Skydance Media ile birleşmesinin ardından uygulamaya koyduğu kapsamlı maliyet düşürme stratejisinin bir parçası olduğu belirtiliyor. Ancak sektör analistleri, kararın asıl nedenini, izleyicilerin müziği artık büyük oranda Spotify, YouTube gibi dijital akış platformları üzerinden tüketmesine bağlıyor.

Paramount Global, markanın tamamen ortadan kalkmayacağını, varlığını dijital platformlarda ve VMAs ile EMAs gibi popüler ödül organizasyonları aracılığıyla sürdüreceğini açıkladı.

