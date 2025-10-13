Manisa’da 86,5 Ton Lastik Geri Dönüşüme Kazandırıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi, çevre kirliliğini azaltmak ve kaynakların verimli kullanımını desteklemek amacıyla önemli bir geri dönüşüm projesine imza attı. Belediye, “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir dernekle iş birliği yaparak, son bir yılda 86,5 ton atık lastiği topladı. Toplanan lastikler, çevreye zarar vermeden geri dönüştürülerek yeniden hammadde olarak ekonomiye kazandırıldı.

VATANDAŞLAR İÇİN ATIK TESLİM NOKTASI

Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ömrünü tamamlamış lastiklerini kolaylıkla teslim edebilmeleri için Muradiye Şantiye Alanı’ndaki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini hizmete sundu. Vatandaşlar, atık lastiklerini buraya kendi imkanlarıyla teslim edebileceği gibi, çağrı merkezi üzerinden talep oluşturarak belediye ekiplerinden atık toplama hizmeti de alabiliyor.

Kaynak: İHA