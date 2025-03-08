41 Yıl Hapis Cezası Olan Firari İzmir’de Yakalandı
İzmir'de hakkında kasten öldürme suçundan 41 yıl hapis cezası bulunan firari cinayet hükümlüsü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine ekiplerince Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan şahsın kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 41 yıl 1 ay 17 gün kesilmiş hapis cezası ile aranması olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan cinayet hükümlüsü U.O., işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı U.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA