Firar Eden Angus Deniz Balıklama Atladı

Mersin'e yurt dışından getirilen angus, gemiden tıra aktarıldığı esnada kaçarak denize balıklama atladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, hayvan bir süre sonra denizde izini kaybettirdi.

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Yurt dışından getirilen angusları taşıyan gemi, Silifke ilçesi Taşucu Ceyport Limanına yanaştı.

Burada gemiden tırlara yükleme yapıldığı esnada bir angus görevlilerin elinden kaçtı. Kaçan hayvan çevredekilerin şaşkın bakışları altında denize atladı. Bir süre boyunca denizde yüzen hayvan izini kaybettirdi.

Firar Eden Angus Deniz Balıklama Atladı - Resim : 1

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: İHA

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