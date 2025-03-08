Firar Eden Angus Deniz Balıklama Atladı

Yurt dışından getirilen angusları taşıyan gemi, Silifke ilçesi Taşucu Ceyport Limanına yanaştı.

Burada gemiden tırlara yükleme yapıldığı esnada bir angus görevlilerin elinden kaçtı. Kaçan hayvan çevredekilerin şaşkın bakışları altında denize atladı. Bir süre boyunca denizde yüzen hayvan izini kaybettirdi.

O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: İHA