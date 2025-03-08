Şanlıurfa'dan Kötü Haber! 5 Yaşındaki Çocuk Acı Şekilde Can Verdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 46 ADE 871 plakalı traktörün arkasında bulunan ve çalışır durumdaki ilaç motoruna eli ile dokunan İbrahim Halil Çoban, elektrik akıma kapılarak ağır yaralandı.

Olayı fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, İbrahim Çoban'a ilk müdahaleyi yaparak Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Çoban, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA