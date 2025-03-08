Konya ve Aksaray'dan Sonra Karaman! Kabus Gibi Büyüyor, Türkiye’yi Besleyen Ovada Alarm

Karaman'ın merkezine bağlı Ortaoba köyünde, yeni sürülmüş bir tarlada büyük bir obruk meydana geldi. Yaklaşık 10 metre çapında ve 70 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen obruk kentte tedirginliğe neden oldu.

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Karaman'ın merkezine bağlı Ortaoba köyünde, yeni sürülmüş bir tarlada büyük bir obruk meydana geldi. Yaklaşık 10 metre çapında ve 70 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen çukuru gören köy sakinleri, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak güvenlik önlemleri aldı.

Konya ve Aksaray'dan Sonra Karaman! Kabus Gibi Büyüyor, Türkiye’yi Besleyen Ovada Alarm - Resim : 1

70-80 METRE DERİNLİĞİNDE

Ortaoba Köyü Muhtarı Mehmet Kılınç, obruğun köyden geçen bir vatandaş tarafından fark edildiğini belirtti. Daha önce Konya’nın Karapınar ilçesinde sıkça rastlanan obrukları sadece televizyonlardan izlediklerini söyleyen Kılınç, "Çapı küçük gibi görünse de şuanda obruğun derinliğinin ne kadar olduğunu göremiyoruz, ancak 70-80 metre derinliğinde olduğunu tahmin ediyoruz. Obruğun oluştuğu tarla yerleşim yerlerine çok yakın. Onun için inşallah üzücü bir durumla karşılaşmayız" dedi.

Konya ve Aksaray'dan Sonra Karaman! Kabus Gibi Büyüyor, Türkiye’yi Besleyen Ovada Alarm - Resim : 2

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da bölgede oluşan obruklarla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaman ve Konya Ovası'nın Türkiye’nin en önemli tarım alanlarından biri olduğunu belirten Bayram, son yıllarda bu bölgelerde obruk oluşumunun hızla arttığını söyledi.

Konya ve Aksaray'dan Sonra Karaman! Kabus Gibi Büyüyor, Türkiye’yi Besleyen Ovada Alarm - Resim : 3

'ANA NEDENİ YER ALTI SULARININ BİTMESİ'

Bayram, şöyle devam etti: "Önceden obruğu Konya'nın Karapınar ilçesinde olduğu zaman duyardık. Şimdi Karapınar'a sınır olan Karaman'ın köylerinde de obruklar oluşmaya başladı. Şuanda oluşan bu obruk çok ürpertici. Ben şimdiye kadar bu kadar derinlikte bir obruk görmedim. Obrukta yaklaşık 80 metre derinlik var. Bunun ana nedeni ise yer altı sularının bitmesidir" diye konuştu.

Konya ve Aksaray'dan Sonra Karaman! Kabus Gibi Büyüyor, Türkiye’yi Besleyen Ovada Alarm - Resim : 4

Geçtiğimiz günlerde Aksaray’ın Eskil ilçesinde de bir obruk meydana geldiğini hatırlatan Bayram, tarım arazilerinde su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: İHA

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