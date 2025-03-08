Robot Süpürge Vatandaşı Çıldırttı

Turgay Abuş, 2023 yılında şehirdeki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.

İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı.

2 YIL İÇİNDE 10 KEZ ARIZALANDI

Robot süpürge 2 yıllık süreçte 10 kez arıza yaparken, Abuş, süpürge her arıza yaptığında yenisiyle değişim yapılması için servise gönderse de kendisine olumlu bir dönüş yapılmadı.

DÖNÜŞ ALAMAYINCA SÜPÜRGEYİ PARÇALADI

Son olarak Tüketici Hakem Heyeti’ne giden Abuş, burada da 3 aylık süreçte herhangi bir dönüş alamayınca ürünü aldığı mağazanın önüne giderek parçaladı.

O anlar çevredekilerin cep telefonuyla kaydedilirken, Abuş konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: DHA