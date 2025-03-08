Robot Süpürge Vatandaşı Çıldırttı

Sivas’ta 2 yıl önce aldığı robot süpürge sürekli arızalanan bir vatandaş, başvurduğu yetkililerden olumlu bir geri dönüş alamayınca ürünü aldığı mağazanın önüne giderek robot süpürgeyi parçaladı.

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Turgay Abuş, 2023 yılında şehirdeki alışveriş merkezindeki teknoloji mağazasından robot süpürge satın aldı.

İddiaya göre, Abuş, aldığı ürüne bozulma, kırılma veya herhangi bir arıza durumunda yenisiyle değişim garanti sigortası yaptırdı.

2 YIL İÇİNDE 10 KEZ ARIZALANDI

Robot süpürge 2 yıllık süreçte 10 kez arıza yaparken, Abuş, süpürge her arıza yaptığında yenisiyle değişim yapılması için servise gönderse de kendisine olumlu bir dönüş yapılmadı.

Robot Süpürge Vatandaşı Çıldırttı - Resim : 1

DÖNÜŞ ALAMAYINCA SÜPÜRGEYİ PARÇALADI

Son olarak Tüketici Hakem Heyeti’ne giden Abuş, burada da 3 aylık süreçte herhangi bir dönüş alamayınca ürünü aldığı mağazanın önüne giderek parçaladı.

O anlar çevredekilerin cep telefonuyla kaydedilirken, Abuş konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kaynak: DHA

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