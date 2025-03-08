Mukbang Akımı Yaparak TikTok'ta Ünlenen Fenomen Efecan Kültür Hayatını Kaybetti

Sosyal medyada kamera karşısında yemek yiyerek tanınan, 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür yaşamını yitirdi.

TikTok fenomeni aldığı kilolar dolayısıyla yaşadığı sağlık sorunları dolayısıyla bir süredir hastanede tedavi altındaydı.

Efecan Kültür, ‘mukbang akımı’ olarak bilinen, kamera karşısında aşırı yemek tüketimi yaptığı videolarla TikTok’ta 150 binden fazla takipçiye ulaşırken, Instagram’da ise 12 bin takipçi edinmişti.

PİŞMAN OLMUŞTU

Takipçilerinin gözü önünde yemek yiyerek kilo almayı sürdüren Efecan, hastaneye kaldırıldığında, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sebebiyle pişman olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi