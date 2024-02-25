4.1 ile sallanmıştı: Bursa Gemlik'te bir deprem daha
Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Şahinyurdu Mahallesi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, saat 16:43 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 9.4 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 25, 2024
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) https://t.co/YfRv9aWOeI
25.02.2024, 16:43:52 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 9.4 km#Kandilli
GEÇETİĞİMİZ GÜNLERDE 4.1 İLE SALLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ve sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtilmişti.
Kaynak: Gerçek Gündem