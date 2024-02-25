4.1 ile sallanmıştı: Bursa Gemlik'te bir deprem daha

Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinin Şahinyurdu Mahallesi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

4.1 ile sallanmıştı: Bursa Gemlik'te bir deprem daha

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, saat 16:43 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 3.4 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 9.4 kilometre olarak ölçüldü.

GEÇETİĞİMİZ GÜNLERDE 4.1 İLE SALLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Gemlik'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ve sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtilmişti.

Ahmet Ercan açıkladı: Bursa Gemlik'teki 4.1'lik sarsıntı büyük bir depremin öncüsü mü?Ahmet Ercan açıkladı: Bursa Gemlik'teki 4.1'lik sarsıntı büyük bir depremin öncüsü mü?Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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