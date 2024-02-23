Ahmet Ercan açıkladı: Bursa Gemlik'teki 4.1'lik sarsıntı büyük bir depremin öncüsü mü?
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, saat 15:14 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.
Depremin derinliği ise 10.86 kilometre olarak ölçüldü.
Sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtildi.
ERCAN: ÖNCÜ DEPREM OLDUĞU SÖYLENEMEZ
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Gemlik depremi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Ercan şunları söyledi:
"Bursa Gemlik Körfezi'nde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez."
Bursa Gemlik Körfezinde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 23, 2024
Kaynak: Gerçek Gündem
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