Ahmet Ercan açıkladı: Bursa Gemlik'teki 4.1'lik sarsıntı büyük bir depremin öncüsü mü?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulundu.

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Ahmet Ercan açıkladı: Bursa Gemlik'teki 4.1'lik sarsıntı büyük bir depremin öncüsü mü?

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir deprem meydana geldi.

AFAD, saat 15:14 sularında kaydedilen sallantının büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Depremin derinliği ise 10.86 kilometre olarak ölçüldü.

Sallantının Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Gemlik segmentinde oluştuğu belirtildi.

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ERCAN: ÖNCÜ DEPREM OLDUĞU SÖYLENEMEZ

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Gemlik depremi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

X(eski Twitter) hesabından paylaşım yapan Ercan şunları söyledi:

"Bursa Gemlik Körfezi'nde 23 Şubat 2024 15:14’de M4,0 büyüklüğündeki deprem olağan bir gerginlik boşalmasıdır. Öncü deprem olduğu söylenemez."

Kaynak: Gerçek Gündem

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