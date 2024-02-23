Bursa'da deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Bursa'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 10.86 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, derinliğini 4.9 kilometre olarak duyurdu.

Bursa'da deprem! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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