Sokak röportajında dikkat çeken tartışma: Anne 'Yiyorum, içiyorum, geziyorum' dedi; oğlu 'Gençliğimi bitirdiler' diye isyan etti

Bir sokak röportajında anne ve oğlun yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu.

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Son dönemde artan sokak röportajları, Türkiye'nin hem siyasal hem ekonomik durumuna mercek tutarken; yayınlanan bir sokak röportajında bir anne ve çocuğunun sarf ettiği sözler gündem oldu.

Röportajda kadının "Kafelerde çok iyi geziyorum, yiyorum işiyorum, tek maaş giriyor evime. Ben elimde tutarsam yetiyor" dediği görülürken; söz konusu sözleri sarf eden kadının oğlu iktidardan memnun olmadığını dile getirdi.

"BÜTÜN ÜMİDİMİ BİTİRDİLER"

18 yaşındaki çocuk "Ben hiç memnun değilim. Benim yaşım 18 olmuş, 20 yıldır aynı adamı görüyorum. Benim gençliğimi bitirdiler. Hem çalışıyorum hem okuyorum, bütün ümidimi bitirdiler" ifadelerini kullandı.

"ANNECİM KENDİNİ YAKTIN"

Çocuğun sözlerinin ardından kadının "Annecim şu an kendini yaktın" sözleri dikkat çekti.

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