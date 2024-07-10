40 Tonluk Vinç Düşen Yıldırımla Yerle Bir Oldu! Facianın Eşiğinden Dönüldü

Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi. Olay anında kimsenin orada bulunmaması faciayı engelledi.

40 Tonluk Vinç Düşen Yıldırımla Yerle Bir Oldu! Facianın Eşiğinden Dönüldü

Elazığ'da yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç yerle bir oldu.

Dün akşam üzeri etkili olan sağanak yağış sonrasında sokaklar dereye dönerken birçok alt geçidi ve iş yerini su bastı.

Gök gürültülü sağanak yağış sırasında Güney Çevre Yolu üzerinde bulunan bir iş yerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 40 tonluk vinç devrildi. Çevrede kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaynak: İHA

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Yıldırım Elazığ
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